Garnizon Komutan Çalışkan’dan Rektör Uzun’a veda ziyareti

Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a veda ziyaretinde bulundu.
Emekliliğe ayrılmasının ardından veda ziyaretlerine başlayan Çalışkan, Rektör Uzun'a, çalışma süresi boyunca gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
Bartın’da görev yaptığı süre içerisinde üniversiteye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileten Rektör Uzun ise Çalışkan’a sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.