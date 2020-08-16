Uçurumda mahsur kalan köpeğe halatlı kurtarma

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın),(DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpek jandarma tarafından kurtarıldı.
Kurucaşile ilçesi Sarıderesi köyünde oturan Mahmut Demir´e ait av köpeği, Akçabelen mevkisindeki 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Mahmut Demir, köpeğini kurtaramayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Köye gelen jandarma halatla köpeğin yanına inerek, köpeği kurtardı. Ekipler, daha sonra av köpeğini sahibine teslim etti. Mahmut Demir jandarma ekibine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan Acar
2020-08-16 13:01:52
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