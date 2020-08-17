Otomobilinin önüne çıkan 2 ayıyı görüntüledi

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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca Konuklu köyü yolunda gece ilerleyen otomobilin önüne 2 ayı çıktı. Sürücü, yolda koşan ayıların çekilmesi için korna çalarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ulus ilçesi Kumluca Konuklu köyü yolunda, gece seyir halindeki otomobilin önüne bir anda 2 ayı çıktı. Araçta bulunanlar cep telefonu kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıları görüntüledi. Sürücü ayıların yoldan çekilmesi için korna çaldı. Yaklaşık 300 metre otomobilin önünde koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2020-08-17 09:53:29



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