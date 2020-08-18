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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamp Karavan Turizmi Saha Çalışmaları Bartın’da devam ediyor

İHA

Karadeniz Bölgesi'nin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde TR81 ve TR82 bölgelerinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları başlatıldı.

Kamp Karavan Turizmi Saha Çalışmaları Bartın’da devam ediyor

Karadeniz Bölgesi'nin tarihi, kültürel ve tabiat güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğinde TR81 ve TR82 bölgelerinde kamp ve karavan alanlarının tespit ve değerlendirme çalışmaları başlatıldı.
9 Ağustos tarihinde Çankırı'dan başlayan çalışma, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanlarından Irmak Şarkir ve Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden katılan rehberler eşliğinde Bartın’da devam ediyor.
Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde yapılacak çalışma kapsamında, bölgenin karavan turizminin uygun alanları tespitinin yanı sıra bölgenin önemli turizm noktaları ziyaretçilere tanıtılmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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