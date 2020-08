Türkiye Maarif Vakfı'ndan Rektör Uzun’a ziyaret

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Bartın Üniversitesinde devam eden uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Uzun, kısa zamanda önemli mesafe kaydettiklerini ifade etti.

Özellikle uluslararası öğrenci sayılarında her geçen yıl bir artışın söz konusu olduğunun altını çizen Rektör Uzun, Maarif Vakfı ile imzalanan "İş Birliği ve Tanıtım Protokolü"nün üniversite olarak tanınırlığımızı arttırdığını söyledi.

Rektör Uzun, uluslararasılaşmaya önem verdiklerini belirterek, "Günümüzde bir üniversitenin ulusal sınırları aşarak, uluslararası arenada tanınırlığı büyük önem taşımaktadır. Ne mutlu bize ki hem bilimsel anlamda hem de uluslararası öğrencilerin tercihi noktasında ciddi mesafeler kaydettik. 58 farklı ülkeden bin 100 öğrencisi olan üniversitemizde 20202021 akademik yılındaki öğrenci alımı için yapılan ilk iki çağrıda 91 farklı ülkeden 9 bin 230 kişi başvuru yaptı. Üçüncü çağrımızın da sonuçları ile bu rakamların daha da artacağını düşünüyoruz. Bartın Üniversitesi olarak uluslararası öğrencilerimizi 'misafir' değil 'ev sahibi' olarak görüyor ve ona göre davranıyoruz. Üniversite olarak şunun farkındayız ki her geçen yıl kendimize koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaşıyoruz. Bizleri hedeflerimiz noktasında cesaretlendiren ve her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize, Türkiye Maarif Vakfı Başkanımız Prof. Dr. Birol Akgün’e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

“Bartın Üniversitesini Yakından Takip Ediyoruz”

Bartın Üniversitesinin yıldan yıla artan başarı grafiğinin farkında olduklarını belirten Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, uluslararasılaşma çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akgün, “Ülkemizin ulusal sınırları aşan vizyonuna uygun olarak üniversitelerimizin çalışmalarını büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Bartın Üniversitesi bilimsel çalışmalarının yanı sıra uluslararası öğrencilere büyük bir önem vererek örnek bir duruş sergilemektedir. Hem duruşları hem de gelecek vizyonları için değerli Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.