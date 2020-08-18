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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşadamı bahçede kanlar içinde bulundu

İHA

İşadamı bahçede kanlar içinde bulundu

Bartın'da bir işadamı, evinin bançesinde kanlar içinde bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri işadamının hayatını kaybettiğini belirledi.
Edinilen bilgiye göre olay Bartın'da yaşandı. Kentteki işadamlarından Zekai Arzum'a ait evin bahçesinden silah sesleri gelince çevredekiler olay yerine koştu. Arzum'u yerde kanlar içinde gören akrabaları durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; iş adamının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Arzum’un cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arzum'un silahıyla başına ateş ederek yaşamına son verdiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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