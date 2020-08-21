Yıldırım düşme anını görüntüledi

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde emekli Cafer Eyşi, etkili olan yağmur sırasında araziye düşen yıldırımı görüntüledi.
Kurucaşile ilçesinde dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur sırasında Karaman köyü Akgüney mevkindeki ormanlık alana yıldırımlar düştü. Bu sırada evinin önüne çıkan emekli Cafer Eyşi, cep telefonu kamerası ile araziye yıldırımın düşme anını görüntüledi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan Acar
2020-08-21 10:57:29
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