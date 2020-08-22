Oltayla 13 kilo ağırlığında 'sazan' yakaladı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da, amatör balıkçı Gökhan Kaya (38), ırmakta olta ile 13 kilo 200 gram ağırlığında sazan yakaladı.
Orduyeri Mahallesi´nden geçen Bartın Irmağı Çağlayan mevkiinde akşam saatlerinde avlanan Elektrik teknikeri Gökhan Kaya'nın oltasına balık takıldı. 10 dakikalık bir uğraşın ardından balığı kıyıya çektiğinde yaklaşık 80 santim boyunda pullu sazanla karşılaştı. Tartıya konulan balık, 13 kilo 200 gram geldi. Amatör balıkçı Kaya, balığı yeniden ırmağa geri bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR
2020-08-22 20:17:24
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