Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı

Bartın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Jandarma Komutanlığınca organize suç örgütlerini deşifre etmek, örgütlü suçlar ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyü ile Muğla, Zonguldak ve İstanbul'da komando birliklerinin desteğiyle eş zamanlı operasyona düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, Küre Dağları Milli Park sınırlarında tarlaya ekili 3 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde ise 1 kilogram kubar esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 4 sulama havuzu, 1 adet nöbet kulübesi bulundu. Ayrıca dedektör, klonlama makinesi, kama, sayvan, bol miktarda fişek, kartış ile dijital dökümana el konuldu.

Operasyon sonucunda Bartın’da 9, İstanbul’da 2, Muğla’da 1 ve Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere 1’i kadın toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan O.Y. (40), N.Y. (33), M.Ö. (48), A.Y. (54), H.Ö. (20), M.C. (54), S.Ö. (46), M.E. (59), C.U. (46), Ş.Z. (32), C.K.(35), E.B. (34) ve A.C. (45), "örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, Orman Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na karşı suç işlemek" suçlarından bugün sabah erken saatlerde Bartın Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkartılan şahıslardan 4’ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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