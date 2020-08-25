Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Akbaş köyünde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Araçta bulunan Hatice Aksüt (71) yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Akbaş Köyü'nden Kozcağız Beldesine seyir halinde olan Serkan Aksüt'ün (33) kullandığı ve 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden sürücü ile birlikte Azize, Kezban, Hasan ve Defne Aksüt yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastenesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Aksüt tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2020-08-25 20:33:08



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