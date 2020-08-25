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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

DHA

Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Akbaş köyünde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Araçta bulunan Hatice Aksüt (71) yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Akbaş Köyü'nden Kozcağız Beldesine seyir halinde olan Serkan Aksüt'ün (33) kullandığı ve 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden sürücü ile birlikte Azize, Kezban, Hasan ve Defne Aksüt yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastenesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Aksüt tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-08-25 20:33:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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