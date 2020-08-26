Bartın'da patpat kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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Bartın'da, 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın merkeze bağlı Akbaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Aksüt'ün (33) kullandığı patpat kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Aksüt ve patpat kasasında yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hatice Aksüt (71) kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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