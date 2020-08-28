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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanının çağrısıyla başladı, 10 ton üretti

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından etkilenerek 10 dönümlük arazisine kenevir eken Bartınlı iş adamı Hüseyin Eser, ilk yılda 10 tonluk kenevir üretmeyi başardı. Eser, gelecek yıllarda 80 ton kenevir üretmeyi hedefliyor. Bartın, yasal olarak kenevir yetiştiriciliğine izin verilen 19 il arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanının çağrısıyla başladı, 10 ton üretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından etkilenerek 10 dönümlük arazisine kenevir eken Bartınlı iş adamı Hüseyin Eser, ilk yılda 10 tonluk kenevir üretmeyi başardı. Eser, gelecek yıllarda 80 ton kenevir üretmeyi hedefliyor. Bartın, yasal olarak kenevir yetiştiriciliğine izin verilen 19 il arasında yer alıyor.
Bartınlı iş adamı Hüseyin Eser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir ekimine yönelik çağrıda bulunmasından etkilenerek kenevir üretimiyle ilgili araştırmalara başladı. Yaptığı araştırmaların sonucunda Bartın'ın Kozcağız beldesindeki arazisinin 10 dönümlük bölümüne 2020 yılının nisan ayında 36 kilogram kenevir tohumu ekti.
Kenevirlerin boyları 4 aylık süreçte yaklaşık 5 metreye ulaşırken tarladaki ilk kenevir hasadına başlandı. Bir yanda hasadı yapılan kenevirler tarlada kurutulurken bir yanda ise hasat işlemleri devam ediyor. Hasat ve kurutma işlemleri tamamlandıktan sonra mahsuller Amasya'nın Merzifon ilçesindeki ip ve urgan fabrikasına gönderilecek.
İlk ekim yılında 10 dönümlük araziden 10 ton hasat elde etmeyi başardıklarını kaydeden Eser, gelecek yıllarda ise 80 dönüm arazide 80 ton kenevir üretimi hedefliyor.
Yaptığı üretimin çevredeki vatandaşlara da örnek olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Eser, "2 yıl önce televizyonda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevirle ilgili açıklamasından etkilendim. Kenevir ekimi, hasadı ve pazarıyla ilgili araştırmalar yaptım. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bartın Valimiz Sinan Güner’in destekleriyle lif amaçlı kenevir tohumunu aldık. Bu tohumları arazimizin 10 dönümlük kısmına ektik. Beklentimizin üstünde bir hasat gördük. Şu anda hasada başladık ve 10 ton bir beklentimiz var. Nasip olursa bunu Amasya’ya göndereceğiz. Önümüzdeki yıllarda daha da fazlasını yapmayı düşünüyoruz inşallah" dedi.
Bartın, yasal olarak kenevir yetiştiriciliğine izin verilen 19 il arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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