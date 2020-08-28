Tarihi mendireğin tadilatı bitince Amasra, kruvaziyer turizminin önemli merkezi olacak



Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde 1911 yılında Osmanlı döneminde yapılan 800 metre uzunluğundaki mendirekte onarım çalışmaları devam ediyor. Karadeniz´in hırçın dalgalarına karşı büyük uğraş veren firma, her biri 22 ton ağırlığındaki 13 bin adet beton bloğu denize yerleştiriyor.

Bartın´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra´da, kent merkezinin denizden korunması ve balıkçılığın gelişmesi adına 1 Mayıs 1911 yılında inşaatına başlanan Büyük Liman mevkisindeki mendirek, tarihi boyunca 4 kez tadilat gördü. 800 metre uzunluğundaki mendirekte Karadeniz´in sert dalgaları nedeniyle zaman zaman çökmeler meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında ihalesi yapılan ve çalışmalara başlanılan mendirekte onarım çalışmaları devam ediyor. 30 işçi, 7 kamyon, 2 adet vinç, 3 ekskavatör, 2 dalgıç, 2 lastikli yükleyici ve 1 beton santrali ile mendirekten 30 metre denize doğru, taş tahkimat ve dolgu yapılıyor. Özellikle Amasra ilçesinin kruvaziyer turizminin gelişmesi ve kent merkezindeki büyük dalgalardan ilçeyi korumak için başlanan mendirek onarım inşaatında 18 metre derinliğe beton bloklar yerleştiriliyor. Zaman zaman Karadeniz´in sert poyraz rüzgarına maruz kalan inşatta, duraksamalar oluyor. Şu ana kadar 3 bin 500 adet beton blok, denize yerleştirilirken, projenin 2021 yılında tamamlanmasının ardından ilçenin, Karadeniz Bölgesindeki kruvaziyer turizminin önemli noktası haline geleceği bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan Acar

2020-08-28 11:58:11



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