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Güzelcehisar'ın turizm alt yapısı güçlenecek

İHA

Bartın İl Özel İdaresinin başvurusuyla Batı Karadeniz Kalkına Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 yılı Barın ili Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Güzelcehisar Turizm Köyü Altyapısını Güçlendiriyor" projesi sözleşmesi imzalandı.

Güzelcehisar'ın turizm alt yapısı güçlenecek

Bartın İl Özel İdaresinin başvurusuyla Batı Karadeniz Kalkına Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 yılı Barın ili Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Güzelcehisar Turizm Köyü Altyapısını Güçlendiriyor" projesi sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme, Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Metin Çetin arasında imzalandı.
Proje ile Batı Karadeniz Bölgesinin yöresel, geleneksel ve özgün mimari dokusu göz önünde bulundurularak tarihi, doğal ve kültürel potansiyele sahip Bartın'ın alternatif turizm altyapısının geliştirilmesine katkı sağlanması ve 80 milyon yıl önce oluşmuş lav sütunlarıyla turizm potansiyeli yüksek olan Güzelcehisar köyünün turizm çeşitliliğini ve ağını genişletmek hedefleniyor.
Bu hedefler doğrultusunda Güzelcehisar köyünde bulunan 65 adet yapının dış cephe restorasyonunun yapılması, eski köy okulunun “gastronomi merkezi” olarak kullanılması ve bu merkezde bölgede yaşayan kadınlara eğitim verilerek istihdam sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.
Bartın'ın turistik cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla 1 milyon 909 bin 69,11 TL bütçeli proje için BAKKA, 1 milyon 431 bin 801,83 TL hibe desteği verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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