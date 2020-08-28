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Bartın Üniversitesi’ndeki gölete 5 bin yavru sazan balığı bırakıldı

İHA

Bartın Üniversitesi'nde "Daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir bir kampüs hayatı" çalışmaları kapsamında Kutlubey Kampüsü'nde oluşturulan doğal gölete 5 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Bartın Üniversitesi’ndeki gölete 5 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Bartın Üniversitesi’nde “Daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir bir kampüs hayatı” çalışmaları kapsamında Kutlubey Kampüsü’nde oluşturulan doğal gölete 5 bin yavru sazan balığı bırakıldı.
‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ anlayışıyla Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü’nde yağmur suları biriktirilerek oluşturulan doğal gölete, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 bin bin yavru sazan balığı bırakıldı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nden Bartın’a getirilen yavru balıklar, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Türkmen tarafından gölete salındı.
Rektör Yardımcısı Yazıcı, su ile su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması doğrultusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Bartın Üniversitesi’nde kampüslerimizi daha iyi hale getirmek, doğanın güzellikleri arasında bir yaşam alanı oluşturmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda yağmur sularının biriktiği doğal bir gölet oluşturularak yaşam kalitesi yüksek ve doğa dostu yerleşkemizde, öğrencilerimizle birlikte tüm bileşenlerimiz iyi vakit geçirecekleri bir alana daha sahip oldular. Göletle birlikte bu alan aynı zamanda birçok canlıya da ev sahipliği yapmaya başladı. Bugün bırakılan 5 bin yavru sazan balığı da ayrı bir güzellik katacaktır. Bu düşüncelerle ekolojik dengenin büyük bir titizlikle gözetildiği ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmalarımızda önümüzü açan Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Yasin Önder’e, Müdür Yardımcısı Sayın Abdurrahman Türkmen ile tüm müdürlük çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
“Yeşil kampüs çalışmaları devam ediyor”
Bartın Üniversitesi’nde ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında birçok yenilik de hayata geçirilmeye devam ediyor. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve enerji tasarrufu konuları göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar kapsamında, Kutlubey Kampüsü’ne 110 bin metre kare yeşil alan kazandırıldı. Bu alana Orman Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle farklı niteliklerde yetişkin 361 ağaç dikilerek, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip kampüs alanının çehresi daha da güzelleştirildi. Ayrıca 11 Kasım 2019 tarihinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ve ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında yine Kutlubey Kampüsü’nde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Yeşil Ölçüm’de (GreenMetric) en iyi kampüse sahip üniversiteler arasındayız
Bartın Üniversitesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarının dünya genelinde değerlendirildiği Yeşil Ölçüm’de (GreenMetric) 2019 yılı sıralamasında Türkiye’nin en iyi 16’ncı, dünyanın ise 348’inci kampüsü oldu. Üniversiteleri çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında her yıl değerlendiren Yeşil Ölçüm (GreenMetric) kapsamında çalışmalar ise ara verilmeden devam ediyor.
‘Sıfır Atık Projesi’ ile geleceğe değer katılıyor
Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde uygulanmaya devam eden ‘Sıfır Atık Projesi’ de başarıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda 2019 yılı boyunca 23 ton 518 kilogram kâğıt, 17 ton 182 kilogram plastik, 5 bin 962 kilogram cam ve 464 kilogram metal olmak üzere toplamda 47 ton 126 kilogram atık geri dönüşüme gönderildi.
Böylece ‘Sıfır Atık Projesi’ ile 400 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 5 bin 90 kilogram sera gazı salınımının önüne geçilmiş oldu. Ayrıca 196 bin 180 kilowatt enerji, 280 varil petrol, 7 kilogram hammadde tasarrufu sağlanırken, 108 metreküp ise depolama alanı kazandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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