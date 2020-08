Rekor başvurunun yapıldığı sınav “Temassız Sınav Modeli” ile başarıyla tamamlandı

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde bu yıl alınacak 310 öğrenci için 7 bin 649 öğrenci başvuru yaptı. 8 gün süren performans sınavı ‘Temassız Sınav Modeli’ ile örnek olacak bir başarıyla tamamlandı.

Bilimsel çalışmaların yanı sıra sportif alanda elde ettiği başarılarla da adından bahsettiren Bartın Üniversitesi’nde, Spor Bilimleri Fakültesi’ne bu yıl 7 bölüme alınacak 310 öğrenci kontenjanı için 7 bin 649 öğrenci başvuru yaptı. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği bölümlerine 117’si milli sporcu, 17’si engelli ve 29’u uluslararası öğrenci olmak üzere 2 bin 343 kadın ve 5 bin 306 erkek sporcu başvuru yaptı. Elektronik ortamda çevrimiçi olarak alınan başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanan adaylar yapılan duyurularla bilgilendirildi.

Her öğrenciye sınav için randevu saati verildi

Yeni tip Koronavirüs (KOVİD19) tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin titizlikle alındığı sınavda öğrenciler tüm süreçler hakkında SMS, web duyurusu ve sosyal medya kanalları üzerinden bilgilendirildi. 2229 Ağustos 2020 tarihleri arasında 8 güne yayılan sınavda olası yığılmaların önüne geçildi. Ayrıca aynı gün sınava girecek öğrenciler için farklı saat dilimlerine verilen randevularla da süreç titizlikle yönetildi.

Kademeli olarak “Temassız Sınav Sistemi” uygulandı

Randevu saatine göre belli aralıklarla sınavın gerçekleştirildiği Kutlubey Kampüsü’ne alınan adaylar ilk olarak Yaşam Merkezi’nde bekletildi. Bu alan içerisinde günler süren bir çalışma ile oluşturulan düzen içerisinde adaylar arasındaki sosyal mesafe korundu. Ateşleri ölçülerek içeriye alınan adaylardan ihtiyacı olanlara ücretsiz maske temin edildi. Ayrıca Kampüs girişinden sınav yerine kadar belirlenen güzergahta Bartın Üniversitesi tarafından üretilen Bor katkılı el temizleyicileri de yerleştirildi.

Sınavı yaklaşan adaylar, Yaşam Merkezi’nden Spor Bilimleri Fakültesi’ne 20’şerlik gruplar halinde götürülerek, sınav öncesi belirlenen açık alanda ısınmaları sağlandı. Daha sonra 10’arlı gruplar halinde tekrar kontrollerden geçerek içeriye alınan adaylar ilk istasyonda göğüs numaraları alırken, ikinci istasyonda ise sınav öncesi son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

"Adaylar, dünyada geçerliliği olan bir testten geçti"

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin bölümlerinde eğitim almaya aday öğrenciler, gerekli olan temel fiziksel yeteneklerinin test edilmesini amaçlayan ve dünyada geçerliliği olan İllinois Çeviklik Testi’nden geçtiler. Oluşturulan parkurda ter döken öğrencilerin elde ettikleri dereceler, daha önce belirlenerek ilan edilen puan çizelgesine göre 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Canlı yayınlanan sınavlar 70 binin üzerinde izlenme sayışa ulaştı

22 Ağustos 2020 Cumartesi günü başlayan sınavlar 8 gün boyunca sabah 09.0020.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. İlk kez 2019 yılında uygulanan sistem ile bu yıl da tüm adaylar ve aileleri için sınav süreçleri Bartın Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Her gün ortalama 10 saatin üzerinde yapılan canlı yayınlara 8’inci günün sonunda 70 binin üzerinde bir izlenme sayısına ulaşıldı. Ayrıca sınavlar Yaşam Merkezi’ne kurulan ekranlardan da takip edilerek, adayların sınav öncesi parkuru ve sınav sürecini bir kez daha görmeleri sağlandı.

"Sağlık ekipleri sınavlar boyunca hazır bulundu"

Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen ve 7 bin 649 adayın testten geçtiği sınavlar boyunca Bartın Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda görevli doktor ve hemşire de hazır bulundu. Dünyada geçerliliği olan İllinois Çeviklik Testi’nden geçen aday öğrencilerden daha önceki sakatlıkları nükseden 53 kişiye yerinde müdahale edildi.

Kapalı alanlar havalandırıldı, ortak alanlar dezenfekte edildi

Sınav süreci boyunca kullanılan kapalı alanların gün boyunca tüm havalandırma kanallarının açık tutulması sağlandı. Ayrıca ortak kullanım alanlarının tamamı belli periyodlar halinde dezenfekte edildi. Pandemiyle mücadele kapsamında kurulan özel giysili ve tam teçhizatlı ekipler çalışmalarını Sağlık Bakanlığı’nca onaylı ürünleri kullanarak gerçekleştirdi.

"Şeffaf bir yönetim anlayışla süreç yönetildi"

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi sınav programının belirlenmesinden sonuçların açıklanmasına kadar geçen tüm süreçler, oluşturulan kurullar aracılığıyla titizlikle takip edildi. Bu kapsamda oluşturulan Sınav Üst Kurulu, Sınav Yürütme Kurulu ve Sınav İtiraz Kurulu görevlerini tüm şeffaflığıyla yerine getirdi. Sınav süreçlerin canlı olarak yayınladığı 8 gün boyunca adayların kendi performanslarını görmelerini sağlamak için videolar yayında tutuldu. Sınavlar, görevli öğretim elamanları gözetiminde gerçekleştirildiği süreç sonrasında da her 2 saate bir videolar tekrardan izlenerek, kaydedilen sonuçlar değerlendirildi. Oluşturulan kalite güvence sistemiyle yapılan son değerlendirmelerin ardından Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasından belirlenen periyotlarla gruplar halinde sporcuların elde ettikleri dereceler hızlı bir şekilde yayınlandı. Tüm süreçlerde olduğu gibi performans değerlendirmesi duyurularında da Kişisel Verilerin Korunma Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülükler yerine getirildi. Ayrıca sporculardan gelen itirazlar da Sınav İtiraz Kurulu’nun titiz çalışması sonucunda yeniden değerlendirilerek, kısa zamanda sonuçlandırıldı.

"Rektör Uzun, tüm süreci yakından takip etti"

Günler süren planlamaların ardından başarıyla tamamlanan sınavların tüm süreçlerini yakından takip eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Bu kapsamda emin adımlarla geleceğe yürüyor ve hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza atıyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sadece sportif anlamda değil akademik anlamda da sempozyumlar, paneller, yarışmalara ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Bu gayretlerin sonucunda tercih edilen bir üniversite olarak, öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle Türk Sporun kalkınması doğrultusunda gösterdikleri gayretle desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve şahsında tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Tüm tedbirlerimizi alarak sınavı başarıyla tamamladık”

Rektör Uzun, yeni öğrencilerle birlikte Türk Sporuna değer katmaya devam edeceklerinin de altını çizerek, “Alanında yetkin akademik ve idari insan kaynağımız, eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla Spor Bilimleri Fakültemizin Türk Sporuna değer katan başarılarını daha da ileri noktaya taşıyacağına yürekten inanıyorum. Yeni öğrencilerimiz de gücümüze güç katacaktır. İçinde bulunduğumuz bu salgın döneminde örnek olacak bir planlama ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla sınavı tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdiden Bartın Üniversitesi ailemizin yeni üyelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Yoğun bir sınav sürecinin ardından emeği geçenler ile destek verenlere teşekkür eden Rektör Uzun, “Her bir detayın ayrı ayrı planlandığı ve başarıyla tamamlanan bu süreçte aday öğrenciler ile ailelerinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Gerek yazılı gerek ise sözlü olarak iletilen teşekkürler mutluluğumuzu daha da arttırdı. Bu noktada Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz başta olmak üzere sürecin tüm aşamalarındaki her detaya büyük bir hassasiyetle eğilen ve fedakarca görev alan tüm akademik ile idari insan kaynağına yürekten tebrik ve teşekkür ediyorum. ‘Birlikte başarıyoruz’ anlayışıyla sınav işeyişindeki başarıya katkı sunan Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said Ceyhan ile birlikte daire başkanlarımıza ve sınavda görev güvenlik personelinden temizlik ekiplerine, sağlık çalışanlarımızdan öğrencilerimize kadar Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine de teşekkürlerimi iletiyorum. Destekleriyle her zaman yanımızda olan Bartın Valimiz Sinan Güner’e, İl Emniyet Müdürümüz Çetin Bozkuş’a, İl Jandarma Komutanımız Albay Fahri Semiz’e, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Alpaslan Erol’a, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine ve tüm paydalarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

