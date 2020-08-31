Köye inen yavru ayılar, korkuya neden oldu

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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde, otomobilin önüne çıkan 2 yavru ayı daha sonra köyün içine girdi. Otomobildekiler, ayılar nedeniyle büyük korku yaşadı.

Olay, dün gece saatlerinde Kumluca beldesi Konuklu köyü yolunda yaşandı. Otomobilleriyle köye gidenlerin önüne 2 yavru ayı çıktı. Bir süre cep telefonları ile ayıları görüntüleyen sürücü ve yolcu, daha sonra ayıların köye girdiğini görünce büyük korku yaşadı. Otomobildekilerin konuşmalarına yansıyan korku dolu anlarda ayıların sağa sola koşuşturduğu ve arabaya doğru hamle yaptığı görüldü. Köyde bulunan köpeklerin peşlerine takılmasıyla kaçan 2 yavru ayı, gözden kayboldu. Otomobilde bulunanlar yaşadığı korku ve şaşkınlık cep telefonu görüntülerine yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan Acar

2020-08-31 12:14:28



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