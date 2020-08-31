Bartın Üniversitesinde "3CLpro" enzimi üretildi



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Üniversitesinde 3 ay süren çalışmaların ardından Covid-19 tedavisinde kullanılacak önleyici ve tedavi edici ilaçların testleri için gerekli olan kritik öneme sahip "3CLpro" adlı enzim yerli olarak üretildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bartın Üniversitesi´nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı´nın (BAKKA) desteğiyle sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir başarı elde edildi. BAKKA´nın 'COVİD-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı' kapsamında 3 aydır Bartın Üniversitesi laboratuvarlarında aralıksız olarak devam eden çalışmalarda '3CLpro' adlı enzim rekombinant DNA teknolojisi yöntemleriyle üretilmesi başarıldı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dursun Kısa, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın "Covid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı" desteğiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında 3 aylık çalışmanın ardından "3CLpro" adlı enzimini rekombinant DNA teknolojisi yöntemleriyle yerli imkanlarla üretmeyi başardıklarını ifade etti.

Doç. Dr. Dursun Kısa, virüsün replikasyon sistemi ile ilişkili önemli bir enzim olan ve ilaç çalışmalarında inhibisyon denemelerinde kullanılan 3CLpro enziminin, anti-viral ilaçların hedeflerinden biri olduğundan pandemi ile mücadelede önemli bir yer teşkil ettiğini belirterek, "Yerli imkanlarla üretilen main proteaz enzimi ile salgınla mücadelede tedavi ve önleyici ilaçların üretimi daha da hızlanacak. Enzimin yerli imkanlarla üretilmesi sayesinde salgınla mücadele etmek için dizayn edilen ilaçların denemeleri in-vitro olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek potansiyel ilaç adayı moleküllerin etkinliğinin taranmasında kullanılacaktır" dedi.

Haftalık 100 reaksiyon üretimi gerçekleştirilebilen 3CLpro enzimi ile birlikte diğer çalışmaların da ara verilmeden devam ettiğinin altını da çizen Kısa "Ayrıca akademisyenlerimiz tarafından virüsün replikasyonunda rol alan ve anti-viral ilaç hedeflerine yönelik bir diğer enzimin üretim çalışmalarına da başlanmış olup, kısa süre içerisinde bu enzimin üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir" diyerek konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2020-08-31 20:58:47



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