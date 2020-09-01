Amasra Kalesi'nde onarım ve bakım çalışmaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra Kalesi'nde onarım ve bakım çalışmaları başladı

DHA

Amasra Kalesi'nde onarım ve bakım çalışmaları başladı


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)-BARTIN´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra´da, Roma döneminde yapılan ve incir ağaçlarının zarar verdiği 3 bin yıllık Amasra Kalesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Kalenin 2 bin metre uzunluğundaki surlarında, acil yenilenmesi gereken 3 ana bölümde çalışma başlatıldı. 
'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2013 yılının Temmuz ayında, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe Mahalleleri'ni çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre, ortalama yüksekliği 17 metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik çalışması ile kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar gerçekleştirildi.
Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra´da, hava şartları ve Karadeniz´in dalgaları Amasra Kalesi´ne zarar verdi. 
KASIM AYINDA KALE DUVARLARINI TUTAN KAYALIKLAR ÇÖKMÜŞTÜ
Roma döneminde yapılan, Kaleiçi Mahallesi´ni kemer köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi´ne bağlayan ve 2 mahalleyi kapsayan Amasra Kalesi´nin duvarları ve burçlarını tutan kayalıklarda geçtiğimiz kasım ayında denize doğru büyük kaya çökmeleri yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri de yaptıkları inceleme sonunda rapor hazırladı.
Gelinen noktada bu alanın Ulaştırma Bakanlığı ve Amasra Belediyesi ile birlikte tadilat proje çalışmaları devam ediyor.
3 ANA BÖLÜMDE ONARIMLAR VE AĞAÇ TEMİZLİĞİ BAŞLADI
Bartın Valisi Sinan Güner´in girişimleri sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sorumluğunda 2 bin metre uzunluğundaki Amasra Kalesi'nde onarım çalışmalarına başlandı. Boztepe Mahallesi'ndeki aşırı yağışlardan dolayı yaşanan çökmede zarar gören duvarlara işçiler tarafından iskeleler kurularak, onarım çalışmaları  yapılıyor. Kaleiçi Mahallesi Uçpalamar Sokak'taki Cenova Şatosu burcunda da onarımın yapılacağı öğrenildi. Özellikle kale duvarları arasında zamanla büyüyen ve tarihi taşları oynatarak zarar veren incir ağaçları ve diğer zararlı bitki temizliği de başladı. 3 ana bölümde başlayan çalışmaların sonrasında kalenin zarar gören diğer bölümlerinin de hazırlanacak projelerle onarım ve tadilat çalışmalarının yapılacağı bildirildi.
`ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASI BİZLER İÇİN ÖNEMLİ´
UNESCO geçici miras listesinde yer alan Amasra Kalesi'nde zaman zaman çökmeler ve yıkılmalar meydana geldiğini söyleyen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra kalemizde geçtiğimiz Kasım ayında kale duvarının altındaki kayalıklar denize doğru çöktü. Sonrasında bizlerde drone görüntüleriyle birlikte hazırladığımız raporu Bartın Valimiz Sinan Güner´e ulaştırmıştık. Sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde kalemizin aciliyeti olan 3 ana bölümde onarım ve bitki temizliği çalışmaları başladı. Şu anda da çalışmalar başladı. Bizde Belediye olarak bu süreci de yakından takip ediyoruz. Kale bedenlerinin bir bölümünde yine tahribatların olduğunu görüyoruz. Yine tarihi şato bölümlerinde tahribatlar var buralara müdahale edilmesi bizler için çok önemli, çalışmaların sonunda Amasramıza yakışan bir eser ortaya çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan Acar
2020-09-01 09:41:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serada uyuşturucu üretimine baskın
YEREL HABERLER Serada uyuşturucu üretimine baskın
Bartın Üniversitesinde "3CLpro" enzimi üretildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde "3CLpro" enzimi üretildi
Otomobille ayıları köye kadar takip ettiler
YEREL HABERLER Otomobille ayıları köye kadar takip ettiler
Köye inen yavru ayılar, korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Köye inen yavru ayılar, korkuya neden oldu
Rekor başvurunun yapıldığı sınav “Temassız Sınav Modeli” ile başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Rekor başvurunun yapıldığı sınav “Temassız Sınav ...
3 katlı binada yangın; 4 kişilik aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 katlı binada yangın; 4 kişilik aile itfaiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X