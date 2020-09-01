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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra Kalesi’nde onarım çalışmaları başladı

İHA

Amasra Kalesi’nde onarım çalışmaları başladı

Tarihi ve doğal güzellikleri ile her yıl on binlerce turisti ağırlayan Bartın’ın Amasra ilçesindeki tarihi Amasra Kalesi’nde bakım onarım çalışmaları başlatıldı.
Yapımı Roma dönemine ait olan ve Cenevizliler zamanında kullanılan Amasra Kalesi’nin surlarında bakım onarım çalışmaları yapılırken, kale yapısına zarar veren ağaçlara ait köklerin kurutulması içinde çalışmalar yapılacak.
Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Ortaçağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla tarihi eserler arasında özgün örnek oluşturan Amasra Kalesi'nin surlarında kısmi göçmeler yaşanmıştı. Suların arasına kadar uzanan ağaç kökleri de kalenin bazı bölümlerinde hasara yol açmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından Amasra Kalesi'ndeki acil müdahale gerektiren bölümler belirlendi. Onarımbakım ve kale surlarına zarar veren ağaç köklerinin kurutulmasına yönelik çalışmalar 3 ana bölümde yürütülecek. Amasra Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluğunda yürütülecek ilk etap çalışmalarının yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi.
İşçiler tarafından çalışmaların yapılacağı alanlara iskeleler kurulurken, tarihi kalenin korunmasının Amasra turizmi açısından önem taşıyor.
Fırsat buldukça Amasra’yı ziyaret ettiğini ve misafirlerini de Amasra’da ağırladığını kaydeden Sena Gürleyik, “Burada restorasyon çalışmaları devam ediyor Amasra Kalesi’nde. Burası zaten Amasra turizm için çok önemli bir yer ve bu tarihi yapıların korunması da çok önemli" dedi.

Amasra Kalesi UNESCO Geçici Miras Listesi'nde
Onarım ve bakım çalışmalarına başlanan Amasra Kalesi, 2013 yılında "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" başlıklı adaylık dosyasıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendi.
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme uyarınca bir varlığın Dünya Miras Listesi’ne alınabilmesi için söz konusu varlığın UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen kriterlerden bir veya birkaçını karşılamasının yanında otantiklik, bütünlük ve iyi korunmuşluk gibi diğer koşulları da sağlaması gerekiyor.
Amasra Kalesi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak alınabilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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