Balık ölümlerinin nedeni oksijen yetersizliği

Bartın Irmağı’nın Kocanaz Çayı kolunda yaşanan balık ölümlerine ilişkin Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Irmak hattında deşarja rastlanmadığı, balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen yetersizliğinden kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Bartın Irmağı’nın Kocanaz Çayı kolunda yüzlerce balığın telef olarak kıyıya vurması üzerine Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Su yüzeyinde ve ırmağın çekilmiş bölgelerinde ölü balıkların bulunması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Kocanaz Çayı hattı boyunca yapılan incelemelerde herhangi bir deşarja ve renk değişimine rastlanmadığı, hat boyunca ırmak akış hızının durağan olduğu, su yatağının 810 metre arasında çekilmiş olduğu tespit edildi. Balık ölümlerinin ise mevsimsel koşullar itibarıyla yağış miktarının azalması, ırmakta su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen yetersizliğinden kaynaklı olduğu değerlendirildi.

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “02/09/2020 tarihinde saat 11.00 – 12.00 saatleri arasında Müdürlüğümüz personelince Kemerköprü mevkii Bartın ırmak hattında inceleme yapılmıştır. Tüm hat boyunca ırmak akış hızının durağan ve çok yavaş olduğu, su yüksekliğinin az olduğu, ırmak yatağının 810 metre arasında çekilmiş olduğu, ırmakta renk değişikliği olmadığı ve doğal renginde aktığı, söz konusu alanda herhangi bir deşarja rastlanmadığı, su içinde balıkların yüzmekte olduğu, Kemerköprü mevkiinde su yüzeyinde ve ırmağın çekilmiş bölgelerinde ölü balıkların bulunduğu görülmüştür. Mevsimsel koşullar itibarıyla yağış miktarının azalması, ırmakta su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen yetersizliğinden kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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