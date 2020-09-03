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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TMO’dan fındık üreticileri için ‘Üretici İzleme Odası’ uygulaması

İHA

TMO’dan fındık üreticileri için ‘Üretici İzleme Odası’ uygulaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bartın’da fındık alımlarına başladı. Üreticilerin, rekolte ölçüm işlemlerini anlık takip edebilmeleri için Fındık Alım Merkezine ‘Üretici İzleme Odası’ kuruldu. Rekolte ölçüm sürecini odaya kurulan ekrandan anlık olarak izleme imkanı bulan fındık üreticileri, uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bartın’da fındık alımlarına 31 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Fındık alım işlemlerinin gerçekleştiği fındık alım merkezinde korona virüs salgınına karşı bir dizi önlem alındı. Sosyal mesafe kurallarına uyulması için şeritler çekilen merkezde atım sahasına ise ürün sahibi dışında 3. şahısların girişine izin verilmiyor. Ürün sahibinin maske takmak koşuluyla atım sahasına girişine izin verilirken üreticilerin rekolte ölçüm işlemlerini anlık olarak takip edebilmeleri için fındık alım merkezine ‘Üretici İzleme Odası’ kuruldu.
Rekolte işlemlerinin yapıldığı alana kurulan kamera görüntüleri anlık olarak Üretici İzleme Odasındaki televizyona aktarılıyor. Ürettikleri fındıkların rekolte ölçümü sürecini canlı olarak izleme imkanı bulan fındık üreticileri uygulamadan oldukça memnun.
Üretici İzleme Odasında rekolte ölçüm işlemlerini anlık olarak takip eden fındık üreticisi Orhan Alakaş uygulamayı oldukça güzel bulduğunu, TMO’nun fındık alımı yapmasıyla beraber özel alıcılarında yüksek fiyattan fındık alımı yaptığını ifade etti.

"TMO’nun açılması çok iyi oldu"
Alakaş açıklamasında, “TMO’nun açılması vatandaşımız adına çok iyi oldu. Çünkü özel alıcılar bunun sayesinde yüksek fiyata alıyorlar. Tabi fındığımızın randımanını buradan izleyebilmemiz de güzel bir şey. İnşallah fındığımız randımanlı gelir ve yüzümüz güler” dedi.

“Emeğimizin karşılığını aldık”
Bir başka fındık üreticisi Dursun Yelken ise bir yıllık emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, “Yıllık ürettiğimiz fındığı teslim etik. Yani bir yıllık emeğimizi teslim ettik. Randımanına göre fiyat belirlediler. Hizmetten memnunuz. Yani oldukça güzel. Ödemelerde de zaten sıkıntı olmaz. Buraya vermek en hayırlısıydı bizim için. Emeğimizin karşılığını aldık yani” ifadelerini kullandı.

Randevulu sistemle çalışılıyor
Fındık alım işlemlerinin yapıldığı fındık alım merkezinin deposu ve çevresinde yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla işlemler randevulu olarak gerçekleştiriliyor. Fındık üreticileri randevularını randevu.tmo.gov.tr veya TMO ofislerinden alabiliyor. Rekoltesi uygun görülen ve alımı kabul edilen fındıklara ilişkin ödemeler ise en geç 10 gün içinde üreticinin banka hesabına yatırılıyor.

TMO fındık satın alma şartları şu şekilde;
TMO tarafından fındık üreticilerinden Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki (ÇKS) kayıtlı miktarları kadar ürün satın alınıyor. Ürünün rutubet oranı yüzde 6’ya kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altında, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altında, yabancı madde oranı yüzde 0,5 ve altında, çatlak, kırık ve kabuğundan çıkmış iç fındık oranının yüzde 5 ve altında olması gerekiyor.

Alımlar 2 ay boyunca devam edecek
TMO tarafından Bartın’da fındık alım işlemleri fındık sezonu sona erene kadar devam edecek. Yaklaşık 2 ay sürecek sezon boyunca fındık üreticileri TMO’nun Bartın Tarım Kredi Kooperatifi yanında açtığı fındık alım merkezine ürünlerini teslim edebilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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