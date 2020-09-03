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Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine sudaki oksijen azalması neden olmuş

DHA

Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine sudaki oksijen azalması neden olmuş


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN Irmağı'nda yaşanan balık ölümlerine sudaki oksijen seviyesinin azalmasının neden olduğu ortaya çıktı.
Kent merkezinden 13 kilometre ilerleyerek Karadenize dökülen Bartın Irmağı'nda, zaman zaman görülen balık ölümleri, dün bir kez daha yaşandı. Kemerköprü Mahallesi'ndeki ırmak yatağında dün sabah kıyıya vuran ölü balıklar görüldü. Vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine, bölgeye gelerek balıklardan ve sudan numune alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bugün yazılı açıklama yaptı.  Açıklamada, "Tüm hat boyunca ırmak akış hızının durağan ve çok yavaş olduğu, su yüksekliğinin az olduğu, ırmak yatağının 8-10 metre arasında çekilmiş olduğu, ırmakta renk değişikliği olmadığı ve doğal renginde aktığı, söz konusu alanda herhangi bir deşarja rastlanmadığı, su içinde balıkların yüzmekte olduğu, Kemerköprü mevkisinde, su yüzeyinde ve ırmağın çekilmiş bölgelerinde ölü balıkların bulunduğu görülmüştür. Mevsimsel koşullar itibarıyla yağış miktarının azalması, ırmakta su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen yetersizliğinden kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği değerlendirilmiştir" denildi.
 DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-09-03 16:15:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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