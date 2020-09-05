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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçiyor

İHA

Bartın Üniversitesi pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçiyor

Bartın Üniversitesi tarafından 20202021 Akademik yılı güz dönemi derslerinin Koronavirüs pandemisinin son zamanlardaki seyrinden dolayı uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla gerçekleştirileceği duyurdu.
Bartın Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs pandemisinin son zamanlardaki seyriyle birlikte 81 il ve 4 farklı kıtadan öğrencilerin seyahat, konaklama, sosyal koşullar, sürdürülebilir eğitimöğretim süreçleri gibi tüm olası gelişmelerin değerlendirildiği ve bu değerlendirmeler sonucunda 20202021 Akademik Yılı Güz Dönemi derslerinin uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.
"Önceliğimiz sağlık ve güvenlik"
Uzaktan Eğitim yöntemiyle yapılamayacak uygulamalı dersler için pandeminin seyrine göre yeniden planlama yapılabileceği de kaydedildiği açıklamada, “Bartın Üniversitesi olarak, ülkemizi de etkisi altına alan küresel Covid19 salgınıyla ilgili yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sürece dair gelişmeleri Sağlık Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) başta olmak üzere bölgemizdeki ve şehrimizdeki yetkili kurumların karar ve hassasiyetlerini dikkatle değerlendirmekteyiz. Önceliğimiz öğrencilerimiz başta olmak üzere toplumumuzun ortak sağlığı ve güvenliğidir. Bu doğrultuda çevresel faktörler başta olmak üzere her şeyin titizlikle ele alındığı değerlendirmeler yapılarak, en doğru kararı almak için gayret sarf edildi. Bu süreçte, iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri ve pandeminin son zamanlardaki seyriyle birlikte ülkemizin 81 ilinin yanı sıra 4 farklı kıtadan öğrencilerimizin seyahat, konaklama, sosyal koşullar, sürdürülebilir eğitimöğretim süreçleri gibi tüm olası gelişmeler göz önünde bulundurularak etraflıca değerlendirildi. Yapılan görüşmeler ve titiz değerlendirmelerin ardından 20202021 Akademik yılı güz dönemi derslerinin uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesine Bartın Üniversitesi Senatosu tarafından karar verildi. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılamayacak uygulamalı dersler için pandeminin seyrine göre yeniden planlama yapılabilecektir. 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak güz dönemi dersleriyle ilgili detaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak akademik takvimi ile belirtilecektir.” denildi.
Söz konusu kararların alımında Bartın Üniversitesi ailesinin her bir bileşeninin sağlığı öncelikler arasında en üstte tutulduğuna da değinilen açıklamada, “Unutmayalım ki bu kararlar alınırken Bartın Üniversitesi ailesinin her bir bileşeninin sağlığı öncelikler arasında en üstte tutulmuştur. Öğrencilerimize içinde bulunduğumuz süreç dahilinde güçlü alt yapımız ile alanında yetkin akademik ve idari insan kaynağımızla en iyi eğitimi vermek için artan bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Alacağımız tedbirlerle bu zorlu süreci kısa zamanda geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin hep yanında olacağız ve birlikte başaracağız.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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