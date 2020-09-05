Trafoda yangın çıktı, patlama sesleri korku oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafoda yangın çıktı, patlama sesleri korku oluşturdu

İHA

Trafoda yangın çıktı, patlama sesleri korku oluşturdu

Bartın’ın Orduyeri Mahallesi'nde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küçük çapta patlamalarında yaşandığı yangın çevrede korkuya neden oldu. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
Orduyeri Mahallesi'nde 190. Cadde üzerinde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trafodaki elektrik akışının kesilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmaları sırasında olası patlama ihtimaline karşılık polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik akışının durdurulduğu caddede yaya geçişlerine de izin verilmedi.
Küçük çapta patlamalarında yaşandığı yangında itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını tamamlamasının ardından elektrik dağıtım şirketi tarafından trafoda yeniden elektrik verilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın´da yağmur etkili oldu
YEREL HABERLER Bartın´da yağmur etkili oldu
Bartın Üniversitesi pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçiyor
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi pandemi nedeniyle uzaktan eğitime ...
Bartın’da sağanak yağış etkili oldu, yollar dere yatağına döndü
YEREL HABERLER Bartın’da sağanak yağış etkili oldu, yollar dere ...
Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Karaya oturan teknedeki vatandaşların imdadına cankurtaran ekipleri yetişti Karaya oturan teknede mahsur kalanlar jet skilerle kurtarıldı
YEREL HABERLER Karaya oturan teknedeki vatandaşların imdadına ...
Muhtarın keşfettiği şelale ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Muhtarın keşfettiği şelale ilgi çekiyor
Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine sudaki oksijen azalması neden olmuş
YEREL HABERLER Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine sudaki oksijen ...
TMO’dan fındık üreticileri için ‘Üretici İzleme Odası’ uygulaması
YEREL HABERLER TMO’dan fındık üreticileri için ‘Üretici İzleme ...
Balık ölümlerinin nedeni oksijen yetersizliği
YEREL HABERLER Balık ölümlerinin nedeni oksijen yetersizliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X