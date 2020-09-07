Bartın İl oluşunun 29. yılını kutluyor

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Vali Güner’den Bartın’ın İl oluşunun 29. yıl dönümü kutlama mesajı

Bartın Valisi Sinan Güner Bartın’ın İl oluşunun 29. yıldönümünü yayınladığı mesajla kutladı.

Vali Güner mesajında, “29 yıl önce bugün Türkiye’mizin 74. İli unvanını alıp siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğine güç katarak ve daha emin adımlarla yoluna devam eden Bartın, mevcut potansiyeli ile ülkemizin aydınlık geleceğinde, refahında ve kalkınmasında üzerine düşeni her zaman yapmaya devam edecektir. Karadeniz’in incisi Bartın’ımızın il oluşunun 29. yıl dönümünü kutlarken, İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

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