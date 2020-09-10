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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde karantina kararına uymayan 12 kişi tecrit altına alındı

İHA

Evde karantina kararına uymayan 12 kişi tecrit altına alındı

Bartın’da evde karantina kararına uymayan 12 kişi karantina yurdu olarak belirlenen Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci yurdunda tecrit altına alındı.
Bartın’da Korona virüs salgınına karşı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlara istinaden yapılan denetimlerde evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen toplam 12 şahıs karantina yurdu olarak belirlenen Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci yurdunda karantinalarını tamamlamak üzere tecrit altına alındılar.
Ayrıca hakkında evde karantina kararı olup ev ortamı müsait olmayan 10 vatandaşta aynı yurtta misafir edilerek izolasyon sürelerini sorunsuz tamamladılar.
Konuya ilişkin Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, “Koronavirüsle mücadelenin en temel hususlarından biride filyasyon sonucu izolasyon altına alınan vatandaşların bu süreci toplum içine çıkmadan geçirmelerini sağlamaktır. Yapılan denetimler sonucu izolasyon tedbirlerine uymayanların tespiti halinde bu kişiler belirlenen yurtta karantinaya alınmaya devam edilecektir. Ayrıca, bu şahıslar hakkında TCK 195. maddesi gereğince iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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