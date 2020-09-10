Dalgalara kapılan Mert boğuldu, yakınları gözyaşı döktü

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın),(DHA)-BARTIN´ın Kurucaşile ilçesine tatile gelen Mert Akyüz (21), denizde dalgalara kapılarak boğuldu. Gencin yakınları uzun süre ağladı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Karaman Plajı'nda meydana geldi. İstanbul´dan annesiyle eniştenin yanına tatile gelen Mert Akyüz, serinlemek için denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan Mert Akyüz, çevredekilerden yardım istedi. Denize giren vatandaşlar, Mert Akyüz´ü sahile çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, genci hayata döndürmeye çalıştı. Mert Akyüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyüz´e ambulansta müdahale edildiği sırada dışarıda bekleyen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Bir yakını, "Kurban olduğum Allah´ım onu bana cansız verme, yalvarırım" diye feryat etti. Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2020-09-10 18:56:18
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