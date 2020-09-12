Toynağından yaralanan tay, tedavi edildi



Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE(Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde başıboş gezen bir tayın, ayağının üzerine basamadığını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne haber verdi. Ekipler, toynağından yaralan tayı, tedavi ettikten sonra bulunduğu alana geri bıraktı.

Kurucaşile´ye bağlı Tekkeönü köyünde annesiyle birlikte başıboş gezen tayın, ayağının üzerine basamadığını gören çevredekiler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, sahipsiz olan tayı iple yakalayarak, uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından toynağında yıpranma olan tayın ayağı, sarılarak tedavi edildi. Tay, daha sonra bulunduğu alana geri bırakıldı.

Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, "Köyden vatandaşlarımız bizi arayarak, yavru tayın ayağının üzerine basamadığını söylemeleri üzerine buraya geldik. Ayağının bir yere sıkışması sonucu toynak bölgesinde hasar meydana gelmiş. Biz de gereken tedaviyi uyguladık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2020-09-12 14:34:50



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