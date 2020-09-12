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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olta ile tuttuğu dev sazanı tekrar suya bıraktı

İHA

Bartın Irmağı'nda olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur, ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Sazanı saniyeler içinde tekrar suya bırakan genç balıkçının bu davranışı büyük beğeni topladı.

Olta ile tuttuğu dev sazanı tekrar suya bıraktı

Bartın Irmağı’nda olta ile avlanan genç balıkçı Buğrahan Kanbur, ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Sazanı saniyeler içinde tekrar suya bırakan genç balıkçının bu davranışı büyük beğeni topladı.
Bartın Irmağı’nda olta ile avlanan Buğrahan Kanbur ağırlığı yaklaşık 10 kilo gelen sazan tuttu. Sudan çıkardıktan sonra tuttuğu dev sazan balığı ile hatıra fotoğrafı çektiren Kanbur daha sonra ise sazanı suya bıraktı. Suya yeniden kavuşan sazan saniyeler içinde ırmağın derinliklerinde gözden kayboldu. Tuttuğu sazanı yeniden ırmak suyuna bırakan Kanbur o anları sosyal medya hesabından paylaşıp, “El kadar balıkları alı koyanlara selam olsun. Vicdanıyla avlananlara rasgele” ifadelerini kullandı.
Kanbur’un bu hareketi büyük beğeni kazanırken balıkçılardan da Kanbur’a destek ve tebrik mesajı yağdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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