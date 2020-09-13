Yolda kamyondaki 'aşırı yük' korkuttu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, kasasında aşırı yük olan kamyon, diğer sürücüleri korkuttu. Yüklerin devrilecek gibi yan yattığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bartın-İnkum yolunda hareket halindeki kamyonun kasasındaki aşırı yük, diğer sürücüleri tedirgin etti. Çuvallar sir süre sonra devrilecek gibi yan yatınca, kamyonun yanından geçen araçlardaki sürücü ve yolcular korku yaşadı. Kamyondaki yüklerin he ar devrilecekmiş gibi yan yattığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-09-13 12:46:18
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