Yolda kamyondaki 'aşırı yük' korkuttu



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, kasasında aşırı yük olan kamyon, diğer sürücüleri korkuttu. Yüklerin devrilecek gibi yan yattığı anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bartın-İnkum yolunda hareket halindeki kamyonun kasasındaki aşırı yük, diğer sürücüleri tedirgin etti. Çuvallar sir süre sonra devrilecek gibi yan yatınca, kamyonun yanından geçen araçlardaki sürücü ve yolcular korku yaşadı. Kamyondaki yüklerin he ar devrilecekmiş gibi yan yattığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-09-13 12:46:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.