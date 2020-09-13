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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geri manevra yapan aracın çarptığı adam hayatını kaybetti

İHA

Geri manevra yapan aracın çarptığı adam hayatını kaybetti

Bartın’da geri manevra yapan panelvan aracın çarpması sonucu yaralanan 61 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kozcağız’a bağlı Aşağıdere köyünde meydana geldi. Köye fındık alımı için gelen E.K., kullandığı panelvan minibüsle dönüş yapmak için geri manevra yaptı. Bu sırada aracın arka kısmında bulunan Ali Doğan, aracın çarpmasıyla yaralanarak yere yığıldı. Kazayı görev vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Doğan'ın ilk müdahalesi 112 ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğan’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybettiği öğrenildi.
Araç sürücüsü E.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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