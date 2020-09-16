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Kumla dolan balıkçı barınağının temizlenmesini istiyorlar

DHA

Kumla dolan balıkçı barınağının temizlenmesini istiyorlar


Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesi Tekkeönü balıkçı barınağının büyük bir bölümüne dolan kum nedeniyle su derinliği 30 santime kadar düştü. Balıkçılar, barınağın kumdan temizlenmesini istedi.
Kurucaşile ilçesinde, 1974 yılında yapılan Tekkeönü köyündeki balıkçı barınağında normal şartlarda derinliğin 3 metre olması gerekirken, en son 2015 yılında dip temizliği yapıldı. Bugünlerde balıkçı barınağının büyük bölümünü kum kaplayarak, derinlik 30 santime kadar düştü. Köy içinden akan dereden 2016 yılında yaşanan sel afetinde ve rüzgarın şiddetiyle barınak içine taşınan kum nedeniyle barınağı bilmeyen kişilerin tekneleri kuma oturdu. Yüzde 40´lık bölümü kumla dolan limanda balıkçılar, büyük zorluk yaşarken, kumun temizlenmesi için dip temizliği yapılmasını istedi.  
'BİR AN ÖNCE TEMİZLENMESİ GEREKİYOR'
İstanbul´dan, Tekkeönü köyüne yat yaptırmaya gelen iş insanı Selman Ceylan (35), barınağın bu halini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Tekneyi tersaneden indirirken büyük sıkıntılar yaşadık, tekne kuma oturdu. Bir sürü zorluk yaşadık. Biz de şimdi kum olmayan küçük bir yere teknemizi çekebildik. Ben teknemi İstanbul´a götüreceğim. Birçok liman gezdim ama böyle bir liman görmedim. Buranın bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Suyun 30 santim derinliği var. Hayretler içinde kaldım" dedi.
'3 METRE DERİNLİK VARDI, ŞİMDİ BİR KARIŞ SU VAR'
Tekkeönü köyünde balıkçılık yapan Metin Oruç (58), barınağın kumla dolmasından dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Biz, buranın en büyük balıkçılarından biriyiz, limanımızın en son 2015 yılında dip temizliği yapıldı. Şu anda liman ağzından bile içeriye giremediğimiz gibi, iskeleye yanaşma şansımız bile yok. 2016 yılında köyümüzde yaşanan büyük sel felaketi ve açıktan rüzgarla gelen kumlar ve atıklarla limanımızın için tamamen doldu. Normalde limanın içinde 3 metre derinlik vardı, ama şimdi bir karış su var. Bizim balıkçılar olarak limana girme şansımız yok. Teknemizi biz de Kurucaşile ve Cide limanlarına çekmek zorunda kalıyoruz. Yine burada yapılan ahşap teknelerin denize indirilmesi sırasında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2020-09-16 09:49:18

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