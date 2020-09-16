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Yeşilçam’ın usta ismi Ekrem Gökkaya yoğun bakıma alındı

İHA

Yeşilçam’ın usta ismi Ekrem Gökkaya yoğun bakıma alındı

Yeşilçam filmlerinin usta oyuncularından 86 yaşındaki Ekrem Gökkaya böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Eşi ile birlikte Bartın’ın tatil beldesi İnkumu’nda yaşayan Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Ekrem Gökkaya, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Sanat hayatında 1959 yapımı "Ömrüm Böyle Geçti" isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi değerli oyuncularla ilk filmini çeken, 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı "Koltuk Belası" isimli filme kadar 200 civarında sinema ve TV filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak emek veren usta ismin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gökkaya’nın eşi Alev Gökkaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, "Ekrem, dün akşam böbrek yetmezliği nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Dualarınızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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