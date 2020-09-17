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Bartın'a uyuşturularak bırakılan 20 köpeği bırakan belediye tespit edildi Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç: "Gerekli cezai işlemi uygulayacağız"

İHA

Bartın'a uyuşturularak bırakılan 20 köpeği bırakan belediye tespit edildi Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç: "Gerekli cezai işlemi uygulayacağız"

Bartın’ın Arıönü köyüne önceki gece saatlerinde iğneyle uyutulmuş vaziyette bırakılan köpeklerin Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Belde Belediyesi ekiplerince bırakıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak Saltukova Belediyesine idari para cezası kesilirken, Belediye Başkanı Alim Genç ise, kendisinin de evinin bahçesinde kedi ve köpek beslediğini, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.
Bartın'ın Arıönü köyünde gece saatlerinde yol kenarında uyuşturulmuş halde bulunan 20 köpeğin Zonguldak Saltukova Belediyesi ekiplerince bırakıldığı tespit edildi.
Olayın yaşandığı gece Arıönü Muhtarı Erdal Ateş yol kenarına bırakılan ve uyuşturuldukları için yürüyecek halleri dahi olmayan köpekleri görünce durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Muhtar Ateş’in jandarma ekiplerine olayın yaşandığı saatlerde bölgeden resmi plakalı bir aracın geçtiğini söylemesi üzerine yol güzergahında yer alan Kızılelma Karakol Komutanlığındaki güvenlik kameraları incelendi. Yapılan inceleme sonucunda köpekleri bırakan aracın Saltukova Belediyesine ait olduğu tespit edildi. Olayın açığa çıkmasının ardından Saltukova Belediyesi ekipleri tarafından bırakılan köpekler Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gece ve sabah tek tek köpekler toplanarak beldeye getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken Saltukova Belediyesi hakkında Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hayvanları Koruma Kanunu’na göre idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

Başkan Genç: "Gerekli cezai işlemi uygulayacağız"
Yaşanan olayla ilgili kendilerinin haberi olmadığını belirten Belediye Başkanı Alim Genç, iddialar ve kendilerine gelen haberler üzerine soruşturma başlatıklarını söyledi.
Başkan Genç, bırakılan köpeklere sahip çıkarak geri aldıklarını da kaydederek, "Ben zaten kendim bir hayvan severim. 2025 yıldır evimin bahçesinde 2 köpeğe bakıyorum. Bunun yanında 10 20 tane kedilere her gün mama ile bakıyorum. Başkan olmadan öncede köpek ve kedilerle bağımız var. Kedi köpek olmazsa yaşamamız mümkün değil. Bizim çocuklarımız ve torunlarımızda kedi köpekle büyüdü. Hayvan severiz ama böyle bir şey bizim bilgimiz dışında belediyemiz personeli tarafından yapıldıysa, gerekli cezai işlemi uygulayacağız. Bunla ilgili soruşturmamızı başlattık ve savunmalarını istedik.

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