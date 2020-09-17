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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit eşine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi

İHA

Şehit eşine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi

Şehit J. Uzm. Çvş. Rıstam Çetin’in Bartın’da yaşayan eşi ve kızına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Törende gurur ve hüzün bir arada yaşandı.
26 Haziran 2017 tarihinde Elazığ Karakoçan ilçesinde icra edilen operasyonda çıkan çatışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Şehit J. Uzm. Çvş. Rıstam Çetin’in Bartın’da yaşayan eşi ve kızına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Törene 5 yaşındaki kızı ile birlikte katılan şehit eşi Aysel Çetin gurur ve hüznü bir arada yaşadı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kur’anı Kerim tilaveti okundu.
Güner: “Şükran ve minnet borçluyuz”
Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı konuşmada, “Bugün ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa eğer, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak ve korkmadan geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Vatanımızın bekası, devletimizin ilelebet payidar olabilmesi için seve seve canlarını ortaya koyan şehitlerimiz, milletimizin ebediyen şan ve şerefle yoluna devam edeceğinin en büyük sembolüdür. Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Bu madalyaları devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığının bir sembolü olarak kabul ediniz. Bu vesile ile geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.
Vali Güner’in konuşmasının ardından şehit eşi Aysel Çetin, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını 5 yaşındaki kızı Asmin Misa Çetin ile birlikte aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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