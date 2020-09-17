Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde tarihe yön veren “Türk-İslam Bilim İnsanları” araştırmacılara eşlik ediyor

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde hizmete açılan bölgenin en büyük kütüphanesinin duvarları geçmişten günümüze “Türkİslam Bilim İnsanları”nın posterleriyle süslendi. Yaklaşık 2 yıl süren titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlanan posterlerle tarihe yön veren bilim insanları gelecek nesillere tanıtılıyor.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde yer alan bölgenin en büyük kütüphanesi 80 binin üzerinde kitap, 528 basılı dergi ve 8 milyona yakın elektronik yayın ile araştırmacıların rahat ve nitelikli bir ortamda çalışmalarını yapabilmelerine imkân tanıyor. Genel koleksiyon, süreli yayınlar, danışma kaynakları, gazete, nadir eserler, kitap dışı materyal salonlarının yer aldığı kütüphanede, ayrıca tek kişilik çalışma odaları, grup çalışma odaları ve seminer salonları yer alıyor. Kütüphanede internet salonu, görme engelliler salonu, akıl oyunları salonu, multimedya salonu, sinema salonu, konferans salonu ve sergi alanı da bulunuyor.



Geçmişten günümüze çığır açan bilim insanlarının posterleri sergileniyor

Kullanıma açılan kütüphanede, modern kimyanın kurucusu Câbir bin Hayyân’dan, Avrupalılara ilham veren Farabi’ye, çağları aşan deha ElBîrûnî’ye, sibernetiğin kurucusu ElCezerî’den, bilginin amirali Pîrî Resi’e, İslam, Bilim Tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin’e ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’a kadar 30 Türkİslam bilim insanının ilham veren hayat hikâyeleri, bilime ve insanlığa sunduğu katkıların anlatıldığı ve önemli eserlerine yer verildiği posterler yer alıyor.

Günümüz modern biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunan Türkİslam bilim insanlarının yapmış olduğu icat, keşif ve çalışmaların yer aldığı posterlerde, bilim insanlarının fikir ve görüşleri, eserleri ve bilime yaptığı katkılar aktarılıyor. Sergilenen çalışmalar, geçmişle geleceği birleştiren bir köprü niteliği taşıması bakımından gelecek kuşaklar için önem teşkil ediyor.



Kütüphanede 30 ilham veren dâhi ziyaretçilere eşlik ediyor

Türkİslam bilim insanlarının bilim ve teknoloji konusunda neler yaptıklarının anlatıldığı eserler, görülmeye değer bir tasarım ve titiz bir çalışmayla kütüphaneyi ziyaret eden araştırmacılara sunuluyor. Ziyaretçiler kütüphanede geçirdikleri zaman boyunca farklı noktalarda tarih ve bilim öncülerinin hayat hikâyelerini görebiliyor. Böylece Türkİslam bilim insanlarının ilham veren hayat hikâyeleri ve eserleri gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde sergilenen posterlerde; Câbir bin Hayyân (721815), ElHârezmî (780850), Sâbit Bin Kurre (Kurra) (836901), ElBattânî (858929), Farabi (870950), ElZehravi (9361013), ElBûzcânî (940998), İbni Heysem (9651040), ElBîrûnî (9731051), İbni Sînâ (9801037), Ömer Hayyam (1039/481123/32), ElHâzini (11.12.yy), İbni Rüşd (11261198), ElCezerî (11531233), Mevlânâ Celâleddîni Rûmî (12071273), İbn Haldun (13321406), Kadızâdei Rûmî (13541432), Akşemseddin 1389/901459), Uluğ Bey (13931449), Ali Kuşçu (14031474), Pîrî Reis (1463/701554), Mimar Sinan (14901588), Takiyüddîn İbn Ma’rûf (15211585), Kâtip Çelebi (16091657), Evliya Çelebi (1611168?), Abbas Vesim Efendi (16891761), Cahit Arf (19101997), Feza Gürsey (19211992), Fuat Sezgin (19242018), Oktay Sinanoğlu (19352015) ve Aziz Sancar’ın (1946) hayatı, insanlığa sundukları katkılarla birlikte gelecek nesillere bıraktıkları eserlere dair bilgilere yer veriliyor.



“Türkİslam bilim insanlarının bıraktıkları mirası yaşatıyoruz”

Yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük hizmetler sunan Türkİslam bilim insanlarına karşı bir vefa örneği sergilediklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Tarih bize şunu gösterdi ki ülkemizin toprakları bereketli topraklardır. Sadece yeraltı ve yer üstü kaynaklarıyla değil, aynı zamanda tarihe istikamet çizen insan yetiştirme konusunda da son derece bereketli topraklardır. İşte bu noktada bugünümüzü muhafaza etmek ve geleceği inşa etmek için değerlerimizi hatırlamak, onların birikimlerinden yararlanmamız gerekmektedir. Bu doğrultuda 2 yıla yakın bir süredir çalıştık ve Türkİslam bilim insanlarımızın hayat hikâyeleri ile insanlığa bıraktıkları eserlerin anlatıldığı tarihi vesikalar hazırladık. Bölgemizin en büyük kütüphanelerinden biri olan Kutlubey Yerleşkemizdeki kütüphanemizi bu eserlerle süsledik. Tarihe iz bırakan bilim insanlarımızın fikirlerinin gelecek nesillere aktarılması için özenle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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