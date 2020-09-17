Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu Bartın’da yeni tedbirler uygulanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yoğun bakım doluluk oranlarında en yüksek doluluk oranına sahip ilin yüzde 77,32 ile Bartın olduğunu açıklamasıyla birlikte gözler kentteki denetimlere çevrildi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranlarında en yüksek doluluk oranına yüzde 77,32 ile Bartın’ın sahip olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının ardından Bartın’da yeni tedbirler hayata geçiyor. Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar gereği şehirler arası seyahatlerde HES kodu olmadan yolcu taşıyan firmalara cezai işlem uygulanacak ve bu araçlar 10 gün süre ile seferden men edilecek. Covid19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler karantina yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutulacak. İlçe, belde ve köylerden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda da tüm seferlerin tarihi, saati, yolcuların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler tutulacak. Denetimlerde bu listeleri ibraz edemeyen araç sürücülerine cezai işlem uygulanacak. Ayrıca bu araçlar da 10 gün süre ile seferden men edilecek.



"Zorunlu tecrit ilk kez Bartın’da başladı"

Korona virüs tanısı konulan ya da temaslı olduğu tespit edilen şahıslar için 14 gün süreli ev izolasyonu uygulanırken bu kuralı ihlal eden vatandaşlar ise yurtlarda zorunlu olarak tecrit ediliyorlar. Bartın Valiliğinin Ağustos ayında aldığı kararla hayata geçen uygulamada bugüne kadar karantina kuralını ihlal eden 12 kişi ekipler tarafından Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci yurdunda karantinalarını tamamlamak üzere zorunlu olarak tecrit altına alındılar. Ev karantinası kuralını ihlal eden vatandaşlar yurtlarda zorunlu karantinaya alınırken bu vatandaşlar hakkında TCK 195. maddesi gereğince iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.



"Karantinalar için ikinci yurt hazırlandı"

Bartın’da ev izolasyonuna uymayanlar için Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu karantina yurduna dönüştürülmüştü. Artan kapasite ihtiyacının ardından Çeşmi Cihan Kız Öğrenci Yurdu da karantina yurduna çevrildi. İzolasyon koşullarına aykırı hareket edenlerle birlikte uygun kalıcı ikameti bulunmayan kişiler Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu ile birlikte Çeşmi Cihan Kız Öğrenci Yurdunda izolasyona tabi tutulacaklar.

Korona virüs salgının etkilerini azaltmak ve salgının yayılım hızını engellemek amacıyla Bartın genelinde denetimler ise hız kesmeden devam ediyor. Kent merkezinde çay ocakları ve benzeri iş yerlerinde yapılan denetimlerde işletme sahiplerinin kurallara uyup uymadığı denetleniyor. Denetlemelerde ev karantinası ihlali yapan vatandaşların olup olmadığının tespiti içinde kimlik sorgulaması gerçekleştiriliyor.

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