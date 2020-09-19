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Etkinlik yapan motosiklet grubu üyelerine ceza

DHA

Etkinlik yapan motosiklet grubu üyelerine ceza


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, bir iş yerinde bir araya gelen motosiklet grubu üyesi 24 kişiye maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 21 bin 600 lira ceza kesildi.
Bartın Atılım Küçük Sanayi Sitesi´ndeki bir iş yerinde dün gece eğlence düzenlendiği ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Boş olan iş yerine yapılan baskında bir motosiklet grubu organizasyonunda düzenlenen, Bartın, Ankara, Kayseri ve İstanbul´dan gelen motosiklet grubu üyelerinin olduğu görüldü. Yapılan Covid-19 izlem sorgulamasında 24 kişinin izolasyon ve karantina kurallarını ihmal etmediği tespit edildi. 24 kişi hakkında maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 21 bin 600 lira ceza kesilirken, etkinlik sonlandırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-09-19 12:21:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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