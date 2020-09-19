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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da 13 kişiye maske cezası

İHA

Bartın’da 13 kişiye maske cezası

Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen kontrollerde maskesiz gezinti yaptıkları tespit edilen 13 kişiye idari para cezası uygulandı.
Bartın, korona virüs salgınının etkilerini ve yayılım hızını engellemek amacıyla maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı ilk illerden biri olmuştu. Bartın’da maskesiz sokağa çıkmak korona virüs (Covid19) salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yasaklanırken söz konusu yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre idari para cezası uygulanacağı duyurulmuştu.
Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Kozcağız Beldesi, İnkumu İskele Mahallesi ve Akmanlar köyünde yapılan kontrollerde M.M.A, F.S., H.S., T.F., İ.Ö., C.Ç., B.Ç., N.A., E.U., E.A., M.D., U.A., ve B.A. isimli şahısların maskesiz gezin yaptıkları tespit edildi.
Şahıslara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesini ihlal ettiklerinden dolayı idari para cezası uygulandı.

Vali Güner uyarmıştı
Bartın Valisi Sinan Güner bilinçlendirme döneminin bittiğini kaydederek maske takmayan vatandaşlara uyarı söz konusu olmaksızın ceza kesileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Vali Güner ülke genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile gerçekleştirilen korana virüs denetimlerinde yaptığı açıklamada, "Herkesin mecburi olarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması lazım. Vatandaşımızdan bu 3 kurala uymalarını istiyoruz. Bundan sonra vatandaşları bilinçlendirme döneminin bittiğini düşünüyorum. Gerekli talimatı verdim, maskesini takmayanlara hiç uyarma yoluna gitmeden doğrudan ceza verilecek. Aksi halde bunu bitiremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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