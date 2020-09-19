Polis kontrol noktası yakınında şüpheli çanta paniği

Bartın’ın Amasra ilçesinde polis kontrol noktası yakınında unutulan çanta bomba imha ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Amasra ilçe merkezinde yer alan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki polis kontrol noktası karşısında şüpheli bir çanta olduğu görülmesi üzerine emniyet ekipleri cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çantanın bulunduğu noktanın çevresi şeritle çevrilirken cadde çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bölgeye gelen Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı koruyucu kıyafetlerini giyerek, çantanın üzerine fünye yerleştirdi. Meraklı vatandaşlar bomba imha uzmanının şüpheli çantaya fünye yerleştirdiği anlar ile kontrollü patlatma anını polis ekiplerinin ‘uzaklaşın’ uyarılarına rağmen izleyip görüntülemeye çalıştı.

Yapılan uyarı anonslarının ardından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içerisinde kişisel evraklar olduğu anlaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.