

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN kent merkezinden geçen ırmakta çok sayıda balık telef oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ve balıklardan numune alarak çalışma başlatırken, belediye balıkların oksijen alması için ırmağa su bıraktı.

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz´e dökülen Bartın Irmağı'nın Kemerköprü Mahallesi mevkiinde yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Yaklaşık 200 metrelik kısımda yaşanan ölümler nedeniyle yüzlerce balık kıyıya vurdu. Suyun renginin siyaha döndüğü görülürken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan, Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ise ölü balıklardan numune alarak, araştırma başlattı. Bartın Belediyesi ekipleri balıkların oksijen alması için şehir şebeke suyundan ırmağa su takviyesi yaptı. Vatandaşlar zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2020-09-21 16:44:53



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