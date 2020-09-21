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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Irmağı'nda yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu

İHA

Bartın Irmağı'nda yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu

Bartın Irmağı'nda çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı’nın Kocanaz kolu üzerinde gerçekleşen balık ölümleri endişeye neden oldu. Yüzlerce balığın kıyıya vurduğu görülürken bazı balıkların da su içinde hareketsiz kaldıkları görüldü.
Kemer Köprü mevkiinde meydana gelen balık ölümlerini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bartın Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerince bölgeden numuneler alınarak inceleme başlatıldı.
Bartın Belediyesi ekiplerince de durgunlaşan ırmak suyundaki oksijen miktarının artırılması için köprü üzerinden motorlarla ırmağa su takviyesi yapılmaya başlandı.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Irmağı’nda balık ölümlerinin görülmesi üzerine hemen çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Bartın Irmağı’nın Kemer Köprü mevkiinde her yıl bu şekilde balık ölümleri gerçekleşiyor. O bölgede bilhassa yaz mevsimlerinde ırmaktaki su seviyesi çok azalıyor ve ırmak suyu tamamen durgun bir hal alıyor. Tabi bu durum ırmaktaki oksijen seviyesinin de düşmesine neden olabiliyor. Biz Bartın Belediyesi olarak bu tür durumlarda ırmaktaki oksijen oranını artırmak için kurduğumuz motorlarla köprü üzerinden ırmağa su takviyesi yapıyoruz. Bu su takviyesi balıklar için can suyu oluyor. Tabi ilgili kurumlarda bölgeden numuneler alarak incelemeleri başlattılar. Üzücü bir durum. Tekrar olmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
Irmaktaki balık ölümlerini üzüntü içinde izleyen vatandaşlar ise, “Balık ölümleri çok üzücü bir durum. Irmağın halini görüyorsunuz. Çok fazla balık ölmüş. Irmağımız kötü durumda. Tekstil atıklarından ya da kimyasal şeylerden olabilir. Önlem alınması gerekir” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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