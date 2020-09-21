Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü

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Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen İsmail Dinç (60), yaşamını yitirdi.

Kurucaşile'ye bağlı Başköy köyünde oturan İsmail Dinç, öğleden sonra evinin bahçesindeki ağaca çıkıp, ceviz toplarken, dengesini kaybedip aşağıya düştü. Yaralanan Dinç, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kurucaşile Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan Acar

2020-09-21 18:35:25



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