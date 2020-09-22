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Kuraklık nedeniyle barajda su seviyesi düştü, ırmak kurudu

DHA

Kuraklık nedeniyle barajda su seviyesi düştü, ırmak kurudu


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´da uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle Kirazlıköprü Barajı'ndaki su seviyesi düştü. Barajın tahliye kanallarından su verilemeyince yaklaşık 15 kilometrelik ırmak yatağı kurudu. Irmakta su birikintisindeki balıkların yaşaması için dün gece iş makineleriyle göletler açılarak, kuyulara su dolduruldu. Balıkların açılan göletlere tahliyesi sağlandı.
Bartın'ın Derbent köyündeki ırmağa inşa edilen ve temelden yüksekliği 72,5 metre olan Kirazlıköprü Barajı´nın 66,19 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Son aylarda bölgeye yağış düşmemesi nedeniyle Ulus ve Ovacuma çaylarından gelen suyun azalmasıyla barajdaki su seviyesi düştü. Suyun, baraj içindeki su tahliye kanallarının 25 santimetre aşağısına düşmesinin ardından baraj sonrasındaki ırmağa su akışı yapılamadı. Barajdan su verilememesi nedeniyle Bartın Irmağı yatağı kurudu.
Irmak yatağındaki balıklar, küçük su birikintilerinde yaşarken, kuruyan alanlarda bazı balıkların telef olduğu görüldü. Kurtköy mevkisinde, dün gece, ırmaktaki su birikintisinde bulunan balıkların yaşaması için iş makineleriyle göletler açılarak, kuyulara su dolduruldu. Balıkların açılan göletlere tahliyesi sağlandı. Irmak yanlarında bulunan Kurtköy, Büyükkıran, Terkehaliller, Muratbey, Akçalı ve Kabagöz köylerinin su ihtiyacının karşılandığı ırmak kenarlarındaki keson kuyularda da su kalmadığı öğrenildi.
Büyükkıran köyünün muhtarı Mustafa Gökgöz, kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin çok fazla düştüğü belirterek, "Şu anda susuzluk had safhaya ulaştı. Köylerimiz susuzluk çekiyor. Irmak yatağımız kurudu, Kurtköy köyümüz şu anda susuzluk çekiyor. Benim de köyümde su kalmadı. Irmak kenarlarında bulunan sondaj kuyularımızdaki suyu nöbetleşe olarak alıyoruz. Su artık gelmiyor. Kirazlı Köprü Barajı'ndaki suyun seviyesi çok düştü. Baraj da kurudu. Daha önce bu kadar olmamıştı. Her yıl kötüye gidiyor. Bunun nasıl önlemini alacağız bilmiyoruz. Artık ırmakta hiç su kalmadı, karşıdan karşıya geçebiliyoruz. Yani artık 15 kilometrelik alanda su tamamen kurudu. Irmak yatağındaki balıklar tamamen yok oldu. Çok az su alan yerlerde balık var. Durum şu anda çok vahim, yetkililere durumu aktarıyoruz. İnşallah bir çözüm bulunur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-09-22 13:08:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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