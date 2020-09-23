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Ağacın altında kalan orman işçisi yaşamını yitirdi

İHA

Ağacın altında kalan orman işçisi yaşamını yitirdi

Bartın’ın Kumluca beldesinde ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen ve ağır yaralanan 23 yaşındaki Nurullah Güney kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SS Akören Söküler Tarımsal Kalkınma Kooperatifince Ardıç bölgesinde gerçekleştirilen ağaç kesim işinde çalışan 23 yaşındaki Nurullah Güney iş arkadaşının kesim yaptığı sırada devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.
İlk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güney, 5 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Güney’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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