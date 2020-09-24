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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palamut bereketi yüz güldürüyor

İHA

Palamut bereketi yüz güldürüyor

Av yasağının 1 Eylül tarihinde kalkmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz’e açılan balıkçıların yüzü gülmeye devam ediyor. Palamut bolluğu balıkçılar gibi vatandaşların da yüzünü güldürüyor. Bartın’daki balıkçı tezgahlarında palamutlar iriliğine göre tanesi 10, 7,5 ve 5 TL’den satışa sunuluyor.
Tekneleriyle av için çıktıkları Karadeniz’den kasalar dolusu palamutla limanlara dönen balıkçılar, bereketli geçen sezondan oldukça memnun. Özellikle palamutta yaşanan bolluk balıkçılar için ciddi bir gelir kaynağı olurken, denizlerdeki bereket tezgahlardaki fiyatlara da olumlu yansıyor. Fiyatlar düştükçe vatandaşların balığa olan ilgisi artıyor.

Vatandaş palamuta doyacak
Palamut bolluğu balıkçılar gibi vatandaşların da yüzünü güldürürken, Bartın’daki balıkçı tezgahlarında palamutlar iriliğine göre tanesi 10, 7,5 ve 5 TL’den satışa sunuluyor.
Balıkçılar bu sezon herkesin palamuta doyacağını söylerken, vatandaşlar en az dörder beşer tane palamut alarak evlerinin yolunu tutuyor.

"Çok olursa fiyatlar uygun oluyor"
Denizlerdeki palamut bolluğunun fiyatlara da olumlu yansıdığını balıkçı Hüseyin Arslan, “Balık ne kadar çok olursa fiyatlar da o kadar uygun oluyor. Bu sezon palamut bol. Palamutlar boy boy fiyatlandırılıyor. En büyükleri 10 TL, orta boyları 7,5 TL, daha küçük boylar ise 5 TL’den satışa sunuluyor. Tabi fiyatlardaki durum balığın bolluğuna, avın bereketine göre değişebiliyor. Şu an için satan da alan da memnun diyebiliriz. Fiyat uygun olunca vatandaşlar palamutu dörder beşer tane alıyor. Kısacası balığın bol olması bizim gibi geçimini balıkçılıkla sağlayanlar gibi evine dilediğince balık alabilen vatandaşlarında yüzünü güldürüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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