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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekipler kuruyan ırmaktaki balıklar için seferber oldu

İHA

Ekipler kuruyan ırmaktaki balıklar için seferber oldu

Yaz mevsimi boyunca mevsim normallerinin altında yağış alan Bartın’da ırmak yatağı kurudu. Küçük su birikintilerinde yaşam mücadelesi veren balıklar için ekipler seferber oldu.
Son yıllara oranla en kurak yaz mevsimini geride bırakan Bartın’da Gökırmak’ı besleyen su kaynakları azaldı. Su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 72,5 metre yüksekliğinde ve 66 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Kirazlık Köprü Barajı'nda da su seviyesi minimuma düştü. Kuruyan Gökırmak üzerinde binlerce balık telef olurken yaşam mücadelesi veren çoğunluğu yavru balıklar içinse ekipler seferber oldu.
Kuruyan Gökırmak üzerindeki küçük su birikintilerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan balık sürüleri için Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle ırmak yatağına ikinci kez su takviyesi yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda balıkların bulunduğu küçük su birikintilerine toplamda 60 ton su takviyesi gerçekleştirildi. Gündüz başlayan çalışmalar gece de devam etti.
Vatandaşlar ırmak yatağının kuruduğunu ilk kez gördüklerini söylerken telef olan balıklar için üzgün olduklarını ifade ettiler.

"Benim içim acıyor ben balıkçıyım"
Ekiplerin çalışmasını izleyen 55 yaşındaki Hamdi Günsever de 45 yıldır balık tuttuğu ırmağı ilk kez kurumuş halde gördüğünü belirterek, “10 yaşından beri balık tutuyorum ve ırmağın kuruduğunu ilk kez şimdi görüyorum ve ben ağlıyorum. Neden ağlıyorum? Ben balıkla besleniyorum. Devamlı balığa gidiyorum. Hani bunu ben korumayacağım konuşmayacağımda kim konuşacak. 10 gün önce burada az bir su vardı. 10 günden bu yana millet balıkların öldüğünü görünce sarıldı böyle küfelerle çantalarla tuttu gitti. Yani millet seyirci. Ben niye bağırarak konuşuyorum ki. Benim içim acıyor ben balıkçıyım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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