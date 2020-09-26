Otobüste yakalandılar yurtta karantinaya alındılar

Bartın’da şehirlerarası yolcu 1otobüslerinde yapılan denetimlerde Covid19 temaslı 2 yolcuya bilet satıldığı tespit edildi. Ev karantinasında olması gerekirken yolculuk yaptığı tespit edilen 2 kişi karantina yurdunda zorunlu olarak tecrit altına alındı. Bilet satışı yapan firmaya cezai işlem uygulanırken Covid19 temaslısı yolcuları taşıyan otobüs ise 10 gün süre ile seferden men edildi.

Korona virüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması, HES kodu sorgulamalarında Covid19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişilerin kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına bildirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca alınan kararlar gereğince; HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı ve yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edileceği duyuruldu.

Bu kararlar kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce şehirlerarası yolcu otobüslerinde gerçekleştirilen denetimlerde HES sorgulamasında “Covid19 temaslı, riskli bilet satılamaz” ibaresi olmasına rağmen iki yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi.

Ev karantinasını ihlal eden ve Bartın’dan İstanbul’a yolculuk yapan 2 kişi karantina yurdunda zorunlu tecrit altına alındı.

HES kodu sorgulanmaksızın bilet kesim işlemi yapan otobüs firmasına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı gereğince idari para cezası uygulanırken korona virüs temaslısı vatandaşları taşıyan otobüs ise 10 gün süreli olarak seferden men edildi.

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