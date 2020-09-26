Koronavirüs temaslı kişilere bilet satılınca, otobüs seferden menedildi



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, şehirler arası bir otobüs firmasının 'Covid-19 temaslı, riskli bilet satılamaz' ibaresi olmasına karşın 2 koronavirüs temaslısına bilet sattığı tespit edildi. Temaslılar karantina için yurda yerleştirilirken, otobüs 10 gün süreyle seferden menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde denetim yaptı. Bartın-İstanbul seferini yapacak bir otobüste `Covid-19 temaslı, riskli bilet satılamaz' ibaresi olmasına rağmen, koronavirüs temaslısı olan 2 yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi. 2 kişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda cezai işlemlerinin ardından karantina yurduna yerleştirildi. Otobüs firmasına ise kurul kararı gereğince ceza kesilirken, otobüs ise 10 gün süreyle seferden menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-09-26 12:54:55



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