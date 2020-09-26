Koronavirüs temaslı kişilere bilet satılınca, otobüs seferden menedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs temaslı kişilere bilet satılınca, otobüs seferden menedildi

DHA

Koronavirüs temaslı kişilere bilet satılınca, otobüs seferden menedildi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, şehirler arası bir otobüs firmasının 'Covid-19 temaslı, riskli bilet satılamaz' ibaresi olmasına karşın 2 koronavirüs temaslısına bilet sattığı tespit edildi. Temaslılar karantina için yurda yerleştirilirken, otobüs 10 gün süreyle seferden menedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde denetim yaptı. Bartın-İstanbul seferini yapacak bir otobüste `Covid-19 temaslı, riskli bilet satılamaz' ibaresi olmasına rağmen, koronavirüs temaslısı olan 2 yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi. 2 kişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda cezai işlemlerinin ardından karantina yurduna yerleştirildi. Otobüs firmasına ise kurul kararı gereğince ceza kesilirken, otobüs ise 10 gün süreyle seferden menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-09-26 12:54:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski yöntemlerle palamut avlıyorlar
YEREL HABERLER Eski yöntemlerle palamut avlıyorlar
Otobüste yakalandılar yurtta karantinaya alındılar
YEREL HABERLER Otobüste yakalandılar yurtta karantinaya alındılar
Ekipler kuruyan ırmaktaki balıklar için seferber oldu
YEREL HABERLER Ekipler kuruyan ırmaktaki balıklar için seferber oldu
Bartın’da defne üretimi 8 yılda 140 tondan 10 bin tona yükseldi Defne üretimi göçü de tersine çevirdi
YEREL HABERLER Bartın’da defne üretimi 8 yılda 140 tondan 10 bin ...
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu sorgulanacak
YEREL HABERLER Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu ...
Palamut bereketi yüz güldürüyor
YEREL HABERLER Palamut bereketi yüz güldürüyor
Bartın´da 20 dönüm araziye 30 sera kurulacak
YEREL HABERLER Bartın´da 20 dönüm araziye 30 sera kurulacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X